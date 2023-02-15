Флагманский ноутбук H-book 15 MAK4 от белорусского «Горизонта» приехал в Россию

Новый ноутбук, который является самым дорогим в линейке «Горизонта» теперь стал доступен для покупки на российском рынке.

Россиянам предлагают выбрать одну из трех доступных моделей. Первые две начали продавать в начале этого месяца и они оснащены процессорами Intel Core i3 и Intel Core i5, а вот топовый ноутбук оснащен уже чипом Intel Core i7 и он уже предназначен для более сложных задач, чем предыдущие два.

Флагман имеет 16 ГБ оперативной и 512 Гб встроенной памяти. Других конфигураций памяти в модели нет. Экран новинки имеет диагональ 15,6 дюйма, разрешение Full HD (1920 x 1080), IPS, 300 нит.

Процессор — Core i7-1195G7, видеокарта Iris Xe Graphics G4, а работает ноутбук под управлением Windows 11 Home. Что касается аккумулятора, то это батарея на 50 Втч, которая должна обеспечить до 8 часов автономной работы.

Имеется еще камера на 2 Мп (720p). Также есть USB-C, USB-A 3.1 Gen 2 Quick charge, USB-A 3.1 Gen 2, HDMI 1.4b, кард-ридер для SD-карт, комбинированный разъем для микрофона и наушников. Купить флагманский H-book 15 MAK4 можно на официальном сайте компании по цене 69 990 рублей.