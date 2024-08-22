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Флагманский iPhone 15 Pro Max в РФ стал на 75 тыс. рублей дешевле

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Флагманский смартфон iPhone 15 Pro Max стал значительно дешевле в России — его цена снизилась на 70–75 тыс. руб. Теперь его можно купить за 115 тыс. руб., а иногда даже за 102,5 тыс. руб, пишет портал Hi-Tech Mail.ru.

Важно отметить, что стоимость iPhone 15 Pro Max может различаться в зависимости от места продажи, страны, для которой предназначен смартфон, объема памяти, количества поддерживаемых SIM-карт, цвета и других характеристик.

Поэтому конкретная цена может варьироваться в разных регионах и у разных продавцов.

 

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