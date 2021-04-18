Это связано с санкциями со стороны США, из-за которых китайская компания не может полноценно запустить линейку на китайском рынке.

Согласно последним данным инсайдеров, Huawei P50 выйдут на рынок Китая ограниченным тиражом и в них будет установлена операционная система Harmony OS.

По предварительным данным, тираж аппаратов будет ограничен 1 млн экземпляров. При этом флагманские смартфоны серии Huawei P50 могут не выйти за пределы Китая.

В ней представят три модели, но в продаже появится только одна или две. Самая дорогая версия смартфон должна появится в продаже в августе.