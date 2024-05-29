Флагманские смартфоны начнут оснащать аккумуляторами на 6000 мАч

Последние данные указывают на то, что будущие флагманские смартфоны, такие как iQOO 13 series, OPPO Find X8 series, OnePlus 13 и Realme GT6 Pro, будут оснащены аккумуляторами большой емкости, превышающими 6000 мАч.

Они будут использовать новые кремниевые анодные батареи, которые обеспечивают большую плотность энергии по сравнению с традиционными графитовыми аккумуляторами.

Это изменение технологии аккумуляторов позволит смартфонам Snapdragon 8 Gen4 работать дольше без подзарядки. Однако большие аккумуляторы могут привести к проблемам с нагревом и увеличению размеров устройств.

Qualcomm, разработчик Snapdragon 8 Gen4, стремится к энергоэффективности чипа, чтобы не отставать от конкуренции со стороны тензорных чипов Google и бионических чипов Apple серии A. Важно найти баланс между производительностью и энергоэффективностью, чтобы устройства были мощными и удобными в использовании.

Хотя информация не подтверждена официально, развитие аккумуляторных технологий и увеличение емкости аккумуляторов в смартфонах является активной областью исследований и инноваций.

Будущие устройства Snapdragon 8 Gen4 могут предложить более длительное время работы, но точные спецификации и возможности будут зависеть от стратегии производителей и технологических достижений.