Флагманская Nvidia GeForce RTX 5090 будет оснащена 28 ГБ памяти GDDR7

Nvidia готовит флагманскую видеокарту следующего поколения, GeForce RTX 5090 с улучшенными характеристиками.

Издание VideoCardz сообщает, что Nvidia разрабатывает новую флагманскую видеокарту следующего поколения под названием GeForce RTX 5090. Информация основана на сообщениях, предоставленных инсайдером Panzerlied.

По данным источника, GeForce RTX 5090 будет оснащена 28 ГБ памяти типа GDDR7 и 448-битной шиной.

Это значительное улучшение по сравнению с текущей флагманской моделью RTX 4090, которая имеет 24 ГБ памяти GDDR6X и 384-битную шину. Пропускная способность памяти новой видеокарты составит 1568 ГБ/с, что на 50% больше, чем у RTX 4090.

Максимальная версия чипа GB202 Blackwell будет иметь 32 ГБ памяти и 512-битную шину. Однако Panzerlied утверждает, что эта конфигурация может быть использована в более поздней версии видеокарты, возможно, в моделях RTX 5090 Ti или Super.

Предполагается, что RTX 5090 Founders Edition будет оснащена двухслотовой системой охлаждения с двумя вентиляторами, что позволит сделать карту более компактной по сравнению с RTX 4090, которая занимает до четырех слотов.

Ожидается, что Nvidia представит GeForce RTX 5090 во второй половине 2024 года, с началом продаж осенью или зимой.