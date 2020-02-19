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Флагман Xiaomi Mi Mix 4 показали на новом изображении

19.02.2020 20:26

Новый смартфон, как ожидается, будет представлен летом этого года, а пока инсайдеры постепенно раскрывают особенности аппарата.
Так, недавно флагман Xiaomi Mi Mix 4 показали на новом изображении, где устройство имеет безрамочный дизайн и двойную камеру.

Еще на изображении показали прямоугольный модуль под камерой, предназначенный для отображения даты и времени, а еще он будет выполнять роль видоискателя для фронтальной камеры.

Напомним, ранее были данные, что Xiaomi Mi Mix 4 получит впечатляющий зум.

В Xiaomi Mi 10 установят 50 кратное приближение, но оно будет не оптическим, поэтому стоит понимать, что на таком максимальном приближении до объекта фотографии будут очень низкого качества.

Также смартфону приписывают экран с обновлением 120 Гц и поддержку быстрой зарядки Super Charge Turbo мощностью 100 Вт.

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