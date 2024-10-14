Флагман Xiaomi 15 Pro сфотографировали в руках вице-президента Xiaomi

Xiaomi пока не раскрывает детали о своих будущих флагманах, но недавно Xiaomi 15 Pro сфотографировали в руках вице-президента Xiaomi Ван Сяоян. Благодаря этим фото стало известно, каким будет дизайн модели.

Устройство имеет модуль камеры с внешней вспышкой, что позволяет предположить, что это может быть Xiaomi 15 Pro. Телефон представлен в черном цвете, но также ожидаются белый и серебристый варианты. Модуль камеры, по слухам, может быть выполнен из керамики, что является изменением по сравнению с предыдущими версиями.

Что касается технических характеристик, ожидается, что Xiaomi 15 Pro будет оснащён 6,78-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Внутри будет чипсет Snapdragon 8 Elite, в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти.

Камера, как предполагается, получит 50-мегапиксельный основной сенсор с переменной диафрагмой от f/1.4 до f/2.5, а также 50-мегапиксельный сверхширокоугольный и телеобъектив с увеличением до 5x.

Аккумулятор ожидается на 6000 мАч с поддержкой 80-ваттной зарядки как проводной, так и беспроводной.

Вероятно, сначала новый смартфон будет запущен в Китае, а глобальные продажи начнутся к концу года.