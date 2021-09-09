Флагман Xiaomi 12 будет оснащен сенсорами на 200 МП и 50 МП от Samsung

Похоже, дни флагманских камер на 100 Мп уже в счету. Следующим большим достижением станут сенсоры на 200 МП, и высококлассный телефон Xiaomi 2022 года может стать первым, у которого будет гигантское разрешение. Согласно статистике Digital Chat Station, будущий флагман Xiaomi, вероятно, из 12-й серии бренда, будет оснащен двумя основными камерами. Один из них будет иметь датчик 200MP, а другой — разрешение 50MP. Android Central говорит, что есть большая вероятность, что датчиком на 200 МП будет новый ISOCELL HP1 от Samsung. Этот сенсор Samsung был анонсирован на прошлой неделе и является первым сенсором ChameleonCell, улучшающим его характеристики при слабом освещении.

Причиной наличия двух основных датчиков может быть тот факт, что размер пикселя ISOCELL HP1 невелик и составляет всего 0,64 мкм. Дополнительная 50-мегапиксельная камера может увеличить размер пикселя конечной фотографии и предложить дополнительный удар в производительности и детализации при слабом освещении. Вторую основную камеру можно позаимствовать у нынешнего высококлассного телефона Xiaomi Mi 11 Ultra , который использует 50-мегапиксельный датчик Samsung ISOCELL GN2. Смартфон премиум-класса следующего поколения Xiaomi, вероятно, дебютирует в начале 2022 года. Флагманская серия будет напрямую конкурировать с Samsung Galaxy S22. Устройства Xiaomi 12, вероятно, будут работать на грядущем процессоре Snapdragon 898.

Дополнительная информация, представленная информатором, касается телефонов Xiaomi среднего класса в следующем году. В сообщении говорится, что китайская компания продолжит использовать сенсоры на 64 и 108 мегапикселей в своих более доступных телефонах. Это означает, что новые настройки 200-мегапиксельной камеры будут зарезервированы только для телефонов Xiaomi высшего класса.

Ожидается, что грядущие Xiaomi 11T и 11T Pro будут оснащены такими датчиками, а Pro будет иметь более крупный 108MP. Новые телефоны должны быть анонсированы на онлайн-презентации 15 сентября. Xiaomi уже давно серьезно относится к камерам. Компания впечатлила многих своим смартфоном Mi 11 Ultra с камерой и в прошлом месяце выпустила свой первый смартфон с камерой под дисплеем — Xiaomi Mix 4.

Смартфон также был одним из первых, кто использовал новейший чипсет Snapdragon 888+.