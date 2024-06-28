Флагман Samsung Galaxy S25 может впервые получить процессор от Mediatek

Информация о возможном использовании чипов от Mediatek в флагманской модели Samsung Galaxy S25 пока не подтверждена официально и является слухом.

Однако, согласно этому слуху, Samsung рассматривает такую возможность в целях достижения баланса между ценой и производительностью устройства.

Mediatek предлагает производительные чипы по более низкой цене по сравнению с Qualcomm, что может помочь снизить стоимость Galaxy S25 без ущерба для его конкурентоспособности.

Если эта информация окажется правдивой, то версия Galaxy S25 с процессором от Mediatek, как эксперимент, может появиться на рынке Китая, в то время как в других регионах Samsung продолжит использовать двухчиповую стратегию с процессорами Exynos и Qualcomm.