Флагман Realme Ultra со съёмным объективом будет представлен на MWC 2025

Компания Realme примет участие в выставке MWC (Mobile World Congress) 2025, которая начнется 3 марта. На мероприятии будут представлены модели серии Realme 14 Pro и новый смартфон под брендом Ultra.

Realme Ultra будет оснащен 1-дюймовой камерой Sony, что позволит добиться качества, похожего на зеркальные камеры.

Кроме того, устройство будет иметь съемный объектив с 10-кратным оптическим зумом, что делает его подходящим для профессиональной фотографии.

Кроме Realme Ultra и линейки 14 Pro, компания также планирует показать другие новшества, включая 200-мегапиксельную технологию с зумом, новый чипсет и быструю зарядку мощностью 320 Вт.