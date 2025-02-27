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Флагман Realme Ultra со съёмным объективом будет представлен на MWC 2025

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Компания Realme примет участие в выставке MWC (Mobile World Congress) 2025, которая начнется 3 марта. На мероприятии будут представлены модели серии Realme 14 Pro и новый смартфон под брендом Ultra.

Флагман Realme Ultra со съёмным объективом будет представлен на MWC 2025

Realme Ultra будет оснащен 1-дюймовой камерой Sony, что позволит добиться качества, похожего на зеркальные камеры.

Кроме того, устройство будет иметь съемный объектив с 10-кратным оптическим зумом, что делает его подходящим для профессиональной фотографии.

Кроме Realme Ultra и линейки 14 Pro, компания также планирует показать другие новшества, включая 200-мегапиксельную технологию с зумом, новый чипсет и быструю зарядку мощностью 320 Вт.

Флагман Realme Ultra со съёмным объективом будет представлен на MWC 2025 Флагман Realme Ultra со съёмным объективом будет представлен на MWC 2025

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