Флагман POCO F7 Ultra и F7 Pro вышли за пределы китайского рынка

Компания POCO анонсировала запуск своего нового флагманского смартфона F7 Ultra, который доступен по всему миру вместе с моделью F7 Pro.

Смартфон оснащён 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2K, яркостью до 3200 нит и частотой обновления 120 Гц. В нём впервые используется ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, а нижняя рамка стала на 21% тоньше по сравнению с предыдущими моделями.

В основе устройства лежит 3-нм чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite и графический чип VisionBoost D7, что обеспечивает высокую производительность. Варианты конфигураций включают до 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной.

Смартфон имеет тройную камеру с 50-мегапиксельным основным датчиком, 32-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 50-мегапиксельной телеобъективной камерой. Камера поддерживает технологии улучшения изображения и макросъемку на расстоянии 10 см.

Аккумулятор ёмкостью 5300 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт и беспроводную зарядку 50 Вт. Корпус выполнен из стекла и металла с защитой IP68, а устройство оснащено стереодинамиками и аудиосистемой Hi-Res.

Цена на модель F7 Ultra с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти начинается от 649 долларов, а с 16 ГБ и 512 ГБ — от 699 долларов. Первые покупатели могут получить скидки на эти модели. Смартфон уже доступен в продаже в некоторых странах.

Компания POCO представила свой новый флагманский смартфон F7 Pro, который стал частью глобального запуска вместе с моделью F7 Ultra. Этот телефон предлагает мощные технические характеристики по привлекательной цене.

POCO F7 Pro имеет 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2K, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 3200 нит. В нём установлен процессор Snapdragon 8 Gen 3, который поддерживает до 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной. Аккумулятор ёмкостью 6000 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт.

Сзади устройства расположена двойная камера с 50-мегапиксельным основным датчиком и 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом, а спереди — 20-мегапиксельная камера для селфи. Среди других интересных функций — 3D-ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и защита от воды и пыли по стандарту IP68.

POCO F7 Pro доступен в трёх цветах: серебристом, синем и черном. Начальная цена модели с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти составляет 499 долларов, а версия с 512 ГБ — 549 долларов. Ранние покупатели могут получить специальную скидку, снижая цену до 449 и 499 долларов соответственно.