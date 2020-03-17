Флагман LG V60 ThinQ обзавелся ценником и датой старта продаж

Компания LG официально анонсировала продажи нового смартфона и рассказала, во сколько он обойдется покупателям.

Новый смартфон дебютировал в прошлом месяце, но только теперь компания решила сообщить, что его продажи стартуют 20 марта. Первым рынком, где появится флагман LG V60 ThinQ станет рынок США.

О дате старта европейский продаж информации пока нет. Модель оценили в 800 долларов минимум, тогда как максимальная конфигурация обойдется в 950 долларов.

Как известно LG V60 ThinQ получил 6,8-дюймовый P-OLED экран с разрешением FHD+ и каплевидным вырезом под селфи-камеру.

Работает смартфон на процессоре Snapdragon 865 с 5G, а за автономность отвечает аккумулятор на 5 000 мАч.