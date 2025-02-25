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Флагман iQoo 15 Pro может получить АКБ на 7000 мАч

Автор На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Смартфон следующего поколения от iQOO, вероятно, будет называться 15 Pro вместо 14 Pro. Ожидается, что это устройство будет иметь улучшенные батареи с увеличенной ёмкостью.

Модель 13 уже известна своим большим аккумулятором, но 15 Pro может предложить аккумулятор на 7000 мАч. При выходе в конце 2025 года он, возможно, будет поддерживать зарядку мощностью 100 или 120 Вт.

15 Pro, как предполагается, будет оснащён 2K-дисплеем с ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев и панелью от Samsung с улучшенной яркостью.

Устройство может работать на процессоре Snapdragon 8 Elite 2 и иметь усовершенствованную камеру с перископическим зумом.

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