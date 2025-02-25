Флагман iQoo 15 Pro может получить АКБ на 7000 мАч

Смартфон следующего поколения от iQOO, вероятно, будет называться 15 Pro вместо 14 Pro. Ожидается, что это устройство будет иметь улучшенные батареи с увеличенной ёмкостью.

Модель 13 уже известна своим большим аккумулятором, но 15 Pro может предложить аккумулятор на 7000 мАч. При выходе в конце 2025 года он, возможно, будет поддерживать зарядку мощностью 100 или 120 Вт.

15 Pro, как предполагается, будет оснащён 2K-дисплеем с ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев и панелью от Samsung с улучшенной яркостью.

Устройство может работать на процессоре Snapdragon 8 Elite 2 и иметь усовершенствованную камеру с перископическим зумом.