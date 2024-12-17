В России прошла официальная презентация флагманского смартфона iQOO 13, который оснащён топовым процессором Snapdragon и качественным экраном. Первым покупателям обещают подарок в виде лимитированного набора аксессуаров.

Флагман IQOO 13 с Snapdragon 8 Elite оценили в РФ от 100 тысяч рублей. У новинки большой 6,82-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 3168х1440 пикселей, частотой обновления 144 Гц и яркостью до 4500 нит, а также встроенный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Смартфон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite с сопроцессором Q2, что позволяет повышать разрешение игр до 2K и частоту кадров до 144 fps. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6150 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 120 Вт, позволяющей полностью зарядить устройство за 30 минут.

Основная камера состоит из трёх 50-мегапиксельных модулей, включая телекамеру с 2-кратным оптическим приближением. Смартфон также защищён от пыли и воды по стандарту IP69.