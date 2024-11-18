Флагман IQOO 13 BMW Motorsport выйдет в РФ до конца 2024 года

Смартфон IQOO 13 скоро будет доступен на российском рынке, и уже известны некоторые подробности и названа предварительная стоимость.

Как стало известно порталу Hi-Tech Mail, модель появится на отечественном рынке до конца 2024 года. Это специальная версия, созданная в сотрудничестве с BMW Motorsport, приуроченная к пятилетию партнерства.

Толщина корпуса IQOO 13 составляет всего 7,99 мм. Специальная версия имеет матовую текстуру и глянцевую рамку с логотипом BMW на задней стороне. В отличие от предыдущей модели, логотип теперь располагается слева.

Одной из интересных особенностей является подсветка вокруг камеры, которая может использоваться для различных уведомлений. Например, она будет светиться при получении сообщений или подключении к зарядке, и доступно до 72 комбинаций подсветки. Это также добавляет эффектов в играх.

Внутри устройства установлен мощный процессор Snapdragon 8 Elite с ИИ-сопроцессором, который позволяет запускать игры с трассировкой лучей при 90 кадрах в секунду. Смартфон оснащен AMOLED-дисплеем с диагональю 6,82 дюйма и разрешением 3168×1440 пикселей. Он работает на Android 15 с оболочкой Funtouch OS 15 и имеет батарею на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки до 120 Вт.

Смартфон поступит в продажу в середине декабря 2024 года. Первые 600 покупателей смогут приобрести лимитированную версию с наушниками IQOO и специальными аксессуарами. Цена пока не объявлена, но ожидается, что обычная версия будет стоить около 70−80 тыс. рублей.