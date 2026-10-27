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Физики показали возможность получения квантово-запутанных фотонов от Солнца

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Исследователи из Оттавского университета и Института науки о свете Общества Макса Планка продемонстрировали возможность получения квантово-запутанных фотонов с использованием солнечного излучения. О научной работе 27 октября сообщило издание Focus on Open Science.

Квантовая запутанность представляет собой особый тип связи между состояниями частиц. Такие состояния используются в экспериментальных системах квантовой связи, измерениях и вычислениях. Для получения запутанных пар фотонов обычно применяются специальные лазерные источники.

Новая работа показала, что необходимым источником света не обязательно должен быть лазер. Исследователи использовали солнечное излучение и продемонстрировали возможность формирования квантовых корреляций в экспериментальных условиях.

Этот подход потенциально может расширить возможности создания квантовых систем, которым требуется внешний источник освещения. Отдельный интерес представляет применение технологии в космических экспериментах, где солнечный свет доступен без дополнительных источников энергии.

Первоначальное исследование было опубликовано в научном журнале Optica в августе 2026 года. Следовательно, речь идет о новом освещении уже представленного научного результата.

Для практического применения потребуются дальнейшие исследования стабильности, эффективности и надежности предложенной схемы.

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