Главная » Новости

Фитнес-браслет Huawei Band 10 выйдет в шести ярких цветах

Автор На чтение 1 мин Просмотров 106 Опубликовано

Huawei готовит к выходу новый фитнес-браслет Band 10, который, вероятно, будет представлен в шести ярких цветах. Информация о устройстве появилась на нескольких сайтах сертификации, и его запуск ожидается в ближайшие месяцы.

По данным пользователя Weibo @FixedFocus, новые цвета включают черный, зеленый, розовый, фиолетовый, синий и белый. Это больше, чем у предыдущей модели Band 9, которая имела пять цветовых вариантов.

Ожидается, что Huawei Band 10 выйдет в продаже с марта по апрель, возможно, одновременно с новыми наушниками Pocket 3 и FreeArc.

Также есть слухи о том, что Huawei может представить несколько носимых устройств с обновленными характеристиками, хотя конкретные детали пока не раскрыты.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.