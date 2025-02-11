Фитнес-браслет Huawei Band 10 выйдет в шести ярких цветах

Huawei готовит к выходу новый фитнес-браслет Band 10, который, вероятно, будет представлен в шести ярких цветах. Информация о устройстве появилась на нескольких сайтах сертификации, и его запуск ожидается в ближайшие месяцы.

По данным пользователя Weibo @FixedFocus, новые цвета включают черный, зеленый, розовый, фиолетовый, синий и белый. Это больше, чем у предыдущей модели Band 9, которая имела пять цветовых вариантов.

Ожидается, что Huawei Band 10 выйдет в продаже с марта по апрель, возможно, одновременно с новыми наушниками Pocket 3 и FreeArc.

Также есть слухи о том, что Huawei может представить несколько носимых устройств с обновленными характеристиками, хотя конкретные детали пока не раскрыты.