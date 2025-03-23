Фишинг в тренде: в 2024 году хакеры украли более $3 миллиардов в криптовалюте

В 2024 году произошло резкое увеличение хакерской активности, связанной с криптовалютами, и мошенники похитили более $3 миллиардов. Михаил Смирнов, директор по коммуникациям криптовалютной биржи exmo.me, рассказал о способах выявления угроз.

По его словам, одной из самых распространённых схем является фишинг, когда злоумышленники создают поддельные сайты популярных криптобирж и кошельков.

Они рассылают ссылки на эти сайты через электронную почту и мессенджеры, и пользователи, вводя свои данные, становятся жертвами мошенников. Внешне такие сайты выглядят идентично оригиналам, но URL может немного отличаться.

Смирнов подчеркнул, что пользователи должны быть осторожны и использовать ссылки только из официальных источников. Он также рекомендовал начинать работу с новым проектом с кошелька с небольшим балансом и иметь несколько аккаунтов для безопасности.

Другой распространённой формой мошенничества являются скам-проекты, которые обещают высокие доходы от «перспективных» инвестиций, но на деле оказываются уловками для обмана. Мошенники могут создавать фальшивые NFT или токены, которые продают наивным покупателям.

Смирнов предостерёг от мошенников в социальных сетях, которые часто маскируются под известных инвесторов и предлагают «раздачи» токенов. Он напомнил, что легальные проекты никогда не требуют предоплаты для получения вознаграждений.

Также он рекомендовал владельцам криптокошельков регулярно обновлять программное обеспечение, использовать сложные пароли и включать двухфакторную аутентификацию для защиты своих активов.

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