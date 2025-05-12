FDA одобрило первый домашний тест на рак шейки матки от компании Teal Health

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) официально одобрило первый в стране домашний тест для выявления вируса папилломы человека (ВПЧ), связанного с развитием рака шейки матки. Об этом сообщила компания-разработчик теста — Teal Health.

Одобрение было выдано по итогам масштабного клинического исследования, в котором приняли участие более 600 женщин. Результаты показали высокую степень совпадения данных, полученных при использовании домашнего набора, с результатами традиционного анализа цервикального мазка, проводимого в медицинских учреждениях.

Разработанный тест под названием Teal Wand позволяет самостоятельно собрать образец в домашних условиях и отправить его в аккредитованную лабораторию для анализа. Такой подход делает процедуру более доступной, снижает барьеры для профилактического обследования и может способствовать раннему выявлению потенциальных рисков.

По словам соучредителя и генерального директора Teal Health Кары Эган, одобрение FDA стало важным шагом для повышения доступности диагностики рака шейки матки: «Это инновационное решение позволит женщинам проводить тестирование в удобное для них время, не прибегая к визиту в клинику».

Teal Wand ориентирован на выявление ВПЧ — основного возбудителя почти всех случаев рака шейки матки. Для сравнения, другой популярный тест на ВПЧ от компании Roche предусматривает взятие образца только в медицинском учреждении, тогда как решение от Teal делает возможным полностью домашний формат тестирования.