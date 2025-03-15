ФБР: пользователям Gmail угрожает новый вирус-вымогатель Medusa

Федеральное бюро расследований (ФБР) и Агентство по кибербезопасности США (CISA) предупреждают 1,8 миллиона пользователей Gmail о новой угрозе — вирусе-вымогателе Medusa. Этот вирус уже заразил более 300 человек через фишинговые атаки и уязвимости в цифровом оборудовании.

Medusa представляет серьезную опасность для важной инфраструктуры, включая больницы, учебные заведения и крупные компании. Вирус блокирует доступ к файлам и требует выкуп за их разблокировку, угрожая утечкой личных данных.

Чтобы защититься от атак, специалисты рекомендуют включить двухфакторную аутентификацию и регулярно обновлять программное обеспечение. Организациям советуют разделять компьютерные сети и ограничивать доступ к ним.

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