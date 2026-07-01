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ФАС потребовала от Apple изменить настройки поиска на устройствах iOS

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Федеральная антимонопольная служба выдала компании Apple предупреждение, потребовав устранить, по мнению ведомства, дискриминационные условия для российских поисковых систем на устройствах с iOS. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

В ведомстве указали, что на iPhone и iPad по умолчанию используется иностранная поисковая система, а для выбора российского поисковика пользователю необходимо самостоятельно менять настройки. ФАС считает, что такой порядок ставит отечественные поисковые сервисы в менее выгодное положение. Кроме того, служба потребовала обеспечить выполнение требований о предустановке российского программного обеспечения, включая отечественный магазин приложений и национальный мессенджер.

Apple должна исполнить предупреждение до 15 июля. Если этого не произойдет, ФАС намерена возбудить антимонопольное дело. В случае установления нарушения законодательства компании может грозить оборотный штраф в размере до 4 млрд рублей.

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