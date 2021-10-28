Facebook меняет свое название на «Мета»

Facebook сегодня провел мероприятие в прямом эфире, чтобы поговорить о «метавселенной», известной как виртуальная и дополненная реальность эволюции социальных технологий в будущем, а в рамках презентации генеральный директор Facebook Марк Цукерберг объявил новое название компании.

В дальнейшем компания Facebook будет называться «Мета», а Facebook по-прежнему будет доступен как продукт для социальных сетей наряду с WhatsApp и Instagram.

Цукерберг сказал, что бренд Facebook слишком ограничен, чтобы представлять то, что компания хочет делать в будущем. Новое имя и бренд будут представлять приложения Facebook и его развивающуюся работу над продуктами дополненной и виртуальной реальности. Название призвано «отразить, кто мы и что мы надеемся построить», — сказал Цукерберг. «Со временем, я надеюсь, нас будут рассматривать как компанию-метавселенную».

«Отныне мы сначала будем метавселенной, а не Facebook», — сказал Цукерберг. «Я надеюсь, что люди узнают о бренде Meta и нашем будущем».