F.A.C.С.T.: в 2024 году число мошеннических постов в соцсетях выросло в 7 раз

Об этом говорится в сообщении F.A.C.С.T о результатах деятельности мошенников в сети.

В первом полугодии 2024 года, Ozon и F.A.C.C.T. приняли совместные меры для борьбы с мошенничеством. Они заблокировали большое количество скам-ресурсов и фишинговых сайтов, которые пытались использовать бренд маркетплейса Ozon для обмана пользователей.

Генеральный директор компании F.A.C.C.T., Валерий Баулин, отметил, что в России мало компаний, которые также серьезно подходят к вопросам кибербезопасности и защите своего бренда, и еще меньше из них говорят об этом публично. Он считает, что это свидетельствует о зрелости компании и ее заботе о клиентах.

Главные виды мошенничества, с которыми столкнулся Ozon, включают скам-сайты и фишинговые страницы. Скам-сайты предлагают пользователям участвовать в фейковых розыгрышах от имени маркетплейса. Часто для получения вымышленного приза требуется оплатить «комиссию», что приводит к финансовым потерям.

Фишинговые страницы пытаются обмануть пользователей, выдавая себя за страницы авторизации, покупки товаров или возврата денег. Мошенники связываются с клиентами, предлагая персональные скидки или помощь в решении проблем с заказами. Затем они направляют пользователей на фишинговые ссылки, где требуется вводить данные банковской карты, что может привести к краже денег.

Группы и аккаунты в социальных сетях и мессенджерах также стали популярным способом привлечения пользователей на мошеннические ресурсы. Мошенники используют эмодзи с галочкой в названиях аккаунтов, чтобы создать впечатление официальности и снизить бдительность потенциальных жертв.

Только за первое полугодие было выявлено 1 632 постов и групп, что почти в 7 раз больше, чем за весь 2023 год.

Благодаря совместным усилиям Ozon и F.A.C.C.T. удалось значительно снизить количество мошеннических сайтов и защитить пользователей от потенциальных угроз.