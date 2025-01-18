F.A.C.C.T.: несовершеннолетние и матери-одиночки чаще других становятся дропами

Согласно словам эксперта по финансовому мошенничеству F.A.C.C.T. Дмитрию Дудкову, молодые люди до 25 лет, матери-одиночки и несовершеннолетние чаще всего становятся помощниками мошенников, известными как «дропы».

Дропы осознанно предоставляют свои банковские реквизиты и доступ к счетам, получая за это деньги, но рискуя столкнуться с уголовной ответственностью.

Мошенники часто используют неосведомленность людей, предлагая сомнительные подработки через различные платформы или личные встречи.

Дудков подчеркивает важность распознавания рисков и советует не отвечать на подозрительные предложения. Если мошенники получают доступ к банковским картам, они могут вывести деньги и передать их дропам, что может привести к серьезным последствиям.

Эксперт также отметил, что около 90% интернет-преступлений происходит через дропов, а предложения о подработке могут поступать из различных источников, включая улицы и сайты знакомств.

Реальная ситуация с мошенничеством, по его словам, гораздо серьезнее, чем показывают общие статистические данные.

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