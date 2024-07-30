Главная » Новости

F.A.C.C.T назвали самые востребованные фильмы у российских пиратов в 2024 году

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Специалисты F.A.C.C.T опубликовали список фильмов, которые наиболее часто скачивали российские пираты за период с начала года.

F.A.C.C.T назвали самые востребованные фильмы у российских пиратов в 2024 году

Так, в первом полугодии 2024 года боевик «Пчеловод» занял первое место среди самых скачиваемых фильмов у российских пиратов. На втором месте оказалась предыстория «Голодных игр», а замыкает тройку продолжение франшизы «Планета обезьян».

Аналитики F.A.C.C.T отметили, что доходы нелегальных распространителей видеоконтента продолжают снижаться уже пять лет.

В 2018 году объем рынка составил 87 миллионов долларов, а к 2023 году сократился до 38 миллионов. В то же время количество пиратских сайтов увеличилось на 16%, достигнув 80 тысяч.

Рейтинг самых скачиваемых фильмов первой половины 2024 года выглядит следующим образом:

Пчеловод
Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах
Планета обезьян: Новое царство
Дом у дороги
Создатель
Герой наших снов
Каскадеры
Дюна: Часть вторая
Падение империи
Фуриоса: Хроники Безумного Макса

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.