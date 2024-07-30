F.A.C.C.T назвали самые востребованные фильмы у российских пиратов в 2024 году

Специалисты F.A.C.C.T опубликовали список фильмов, которые наиболее часто скачивали российские пираты за период с начала года.
Так, в первом полугодии 2024 года боевик «Пчеловод» занял первое место среди самых скачиваемых фильмов у российских пиратов. На втором месте оказалась предыстория «Голодных игр», а замыкает тройку продолжение франшизы «Планета обезьян».
Аналитики F.A.C.C.T отметили, что доходы нелегальных распространителей видеоконтента продолжают снижаться уже пять лет.
В 2018 году объем рынка составил 87 миллионов долларов, а к 2023 году сократился до 38 миллионов. В то же время количество пиратских сайтов увеличилось на 16%, достигнув 80 тысяч.
Рейтинг самых скачиваемых фильмов первой половины 2024 года выглядит следующим образом:
Пчеловод
Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах
Планета обезьян: Новое царство
Дом у дороги
Создатель
Герой наших снов
Каскадеры
Дюна: Часть вторая
Падение империи
Фуриоса: Хроники Безумного Макса