F.A.C.C.T назвали самые востребованные фильмы у российских пиратов в 2024 году

Специалисты F.A.C.C.T опубликовали список фильмов, которые наиболее часто скачивали российские пираты за период с начала года.

Так, в первом полугодии 2024 года боевик «Пчеловод» занял первое место среди самых скачиваемых фильмов у российских пиратов. На втором месте оказалась предыстория «Голодных игр», а замыкает тройку продолжение франшизы «Планета обезьян».

Аналитики F.A.C.C.T отметили, что доходы нелегальных распространителей видеоконтента продолжают снижаться уже пять лет.

В 2018 году объем рынка составил 87 миллионов долларов, а к 2023 году сократился до 38 миллионов. В то же время количество пиратских сайтов увеличилось на 16%, достигнув 80 тысяч.

Рейтинг самых скачиваемых фильмов первой половины 2024 года выглядит следующим образом:

Пчеловод

Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах

Планета обезьян: Новое царство

Дом у дороги

Создатель

Герой наших снов

Каскадеры

Дюна: Часть вторая

Падение империи

Фуриоса: Хроники Безумного Макса