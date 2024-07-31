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F.A.C.C.T. нашли более 600 поддельных сайтов для игры Hamster Kombat

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Специалисты из F.A.C.C.T. обнаружили свыше 600 фейковых сайтов, связанных с игрой Hamster Kombat. Мошенники используют эти ресурсы, чтобы угонять аккаунты игроков и красть их криптовалюту.

С мая по июль исследователи выявили, что злоумышленники маскируются под официальные сервисы, предлагая помощь в продаже токенов игры, которые еще не существуют. Жертвы попадают на фейковые сайты и вводят свои данные, что позволяет мошенникам получить доступ к их аккаунтам в Telegram.

Токен Hamster Kombat пока не запущен, и его нельзя ни продать, ни вывести. Игроки могут подключить криптокошелек, но информация о вознаграждениях до сих пор не объявлена.

Также наблюдаются подобные мошеннические схемы в других популярных приложениях в Telegram, таких как Blum. За последние три месяца найдено более 250 фейковых сайтов, связанных с этим приложением.

По информации «Лаборатории Касперского», количество попыток перехода на фишинговые сайты, похожие на Telegram, выросло на 22% в первой половине 2024 года.

Источник: РБК.

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