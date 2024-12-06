Ещё до выхода REDMI K80 Ultra появилась первая информация о REDMI K90

Xiaomi готовит к выпуску новую серию и, похоже, хочет ускорить ввод продуктов в продажу, чтобы выпускать по два устройства REDMI K каждый год.

Недавно стали известны некоторые ожидаемые функции REDMI K90. Устройства могут быть оснащены процессорами Snapdragon SM8750 и SM8850, которые обеспечат высокую производительность, особенно в области искусственного интеллекта.

Также ожидается, что в новых моделях появится 3D ультразвуковой датчик отпечатков пальцев для быстрого и безопасного распознавания.

Экран будет иметь узкие рамки и плоскую заднюю панель, что обеспечит качество изображения. Кроме того, новая операционная система HyperOS 3 на базе Android 16 обещает улучшенную производительность и интеграцию с другими продуктами Xiaomi.

Хотя точная дата выхода REDMI K90 еще не известна, предполагается, что это произойдет в начале или середине 2025 года.