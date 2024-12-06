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Ещё до выхода REDMI K80 Ultra появилась первая информация о REDMI K90

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Xiaomi готовит к выпуску новую серию и, похоже, хочет ускорить ввод продуктов в продажу, чтобы выпускать по два устройства REDMI K каждый год.

Недавно стали известны некоторые ожидаемые функции REDMI K90. Устройства могут быть оснащены процессорами Snapdragon SM8750 и SM8850, которые обеспечат высокую производительность, особенно в области искусственного интеллекта.

Также ожидается, что в новых моделях появится 3D ультразвуковой датчик отпечатков пальцев для быстрого и безопасного распознавания.

Экран будет иметь узкие рамки и плоскую заднюю панель, что обеспечит качество изображения. Кроме того, новая операционная система HyperOS 3 на базе Android 16 обещает улучшенную производительность и интеграцию с другими продуктами Xiaomi.

Хотя точная дата выхода REDMI K90 еще не известна, предполагается, что это произойдет в начале или середине 2025 года.

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