ESET: вредоносное ПО NGate через NFC атакует пользователей Android-смартфонов

Пользователи смартфонов на Android столкнулись с угрозой от нового вредоносного ПО под названием NGate, которое может похитить деньги с банковских карт. Об этом сообщает сайт Bleeping Computer.

NGate использует NFC-чип для передачи данных на устройства злоумышленников, позволяя им имитировать карты жертв и проводить несанкционированные платежи. Это также дает возможность хакерам снимать деньги в банкоматах, поддерживающих бесконтактные платежи.

Специалисты компании ESET выяснили, что атаки с использованием NGate начались в ноябре 2023 года. Вредоносное ПО проникает на устройства через текстовые сообщения, голосовые вызовы или вредоносную рекламу, затем устанавливая специальные приложения.

После установки NGate активирует компонент NFCGate, который предназначен для тестирования NFC. Этот компонент может захватывать и клонировать данные с банковских карт, отправляя их злоумышленникам.