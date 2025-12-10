ЕС отметил вклад закона в новые инструменты переноса данных между iPhone и Android

Европейская комиссия заявила, что Apple и Google создают новые функции для упрощённого переноса данных между iPhone и Android, что стало возможным благодаря закону о цифровых рынках (DMA). При настройке нового устройства пользователи смогут переносить данные с другого смартфона, включая контакты, сообщения, события календаря, фотографии, документы, сети Wi‑Fi, пароли и данные сторонних приложений, при этом поддерживается беспроводная передача.

Ранее в рамках DMA компании также разработали упрощённое решение для переноса eSIM. Европейская комиссия отмечает, что обе функции стали результатом совместной работы Apple и Google, а также интенсивных обсуждений с комиссией.

Новые инструменты позволят пользователям легко менять устройства между платформами iOS и Android, обеспечивая больше свободы выбора и стимулируя конкуренцию и инновации. Функции будут внедрены по всему миру, а не только в Европе. В настоящее время Google тестирует решение в сборке Android Canary, а Apple планирует добавить его в будущих обновлениях iOS 26.

ЕС подчеркнул значимость DMA, несмотря на критику Apple, которая ранее заявляла о недостаточной эффективности закона для снижения цен в App Store и ухудшении безопасности и конфиденциальности для пользователей в Европе.