ЕС одобрил изменения App Store, Epic Games назвала новые сборы Apple «мусорными»

Компания Apple накануне обновила комиссии App Store в Евросоюзе, приводя их в соответствие с требованиями Закона о цифровых рынках (DMA) и завершая тем самым продолжительный конфликт с Европейской комиссией. Apple снизила размер комиссии за использование базовых технологий (Core Technology Fee) и упростила структуру ценообразования, в результате чего приложения, распространяемые через альтернативные магазины или веб, будут платить меньше, чем прежде. Объявляя об изменениях, в Apple заявили, что компания работала в тесном взаимодействии с Еврокомиссией, и что нововведения должны урегулировать разногласия с регулятором по вопросам условий ведения бизнеса и альтернативного распространения приложений.

Европейская комиссия впоследствии подтвердила, что одобряет изменения политики App Store, сообщив изданию Irish Independent, что приветствует новые условия, ставшие результатом плотного диалога между сторонами после того, как в апреле 2025 года Еврокомиссия вынесла решение о несоответствии требованиям в отношении правил взаимодействия Apple с разработчиками, а также предварительные выводы относительно альтернативного распространения приложений. Комиссия отметила, что будет следить за фактическим внедрением Apple новых условий, которые вступят в силу 1 октября, подчеркнув, что согласно DMA пользователи в ЕС имеют право на полный и эффективный выбор альтернативных каналов распространения приложений.

При этом юридический оппонент Apple, компания Epic Games, осталась недовольна новой структурой комиссий, назвав ее введением «мусорных сборов». В Epic Games заявили, что новые условия Apple не соответствуют требованиям DMA, и предупредили: если Еврокомиссия примет эти условия, закон утратит свой смысл. По мнению компании, объявленные Apple меры не открывают экосистему мобильных приложений для конкуренции, как того требует законодательство. Новая структура комиссий предполагает взимание 20% за использование альтернативных способов оплаты внутри приложений, 15% — за переходы по ссылкам для покупок вне приложений, а также 5% комиссии за базовые технологии с платежей, совершенных в приложениях, загруженных из альтернативных магазинов или через веб.

В Epic Games подчеркнули, что закон прямо обязывает Apple позволять разработчикам бесплатно размещать ссылки для перехода на веб-сайты для совершения покупок, а также обеспечивать эффективное использование конкурирующих магазинов приложений. Согласно новым условиям, Epic Games будет обязана выплачивать пятипроцентную комиссию за базовые технологии с цифровых покупок, совершенных через магазин Epic Games Store на iPhone и iPad на территории ЕС, а для приложений, распространяемых через App Store со ссылками на альтернативные способы оплаты, размер комиссии составит 15%. При этом Apple предусмотрела пониженные ставки для участников Программы поддержки малого бизнеса, Партнерской видеопрограммы и Партнерской программы для мини-приложений, а также отменила комиссию за базовые технологии для небольших магазинов приложений. Компания Epic Games под условия пониженных сборов не подпадает.