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Ericsson потребовала запретить продавать смартфоны iPhone от Apple во многих странах тран

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Ericsson намерена запретить продажи смартфонов iPhone в Бразилии, Нидерландах, Германии, Бельгии и ряде других стран.
Компания на прошлой неделе против Apple подала иски за нарушение платы за использование технологий 5G в «яблочных» смартфонах.

Теперь стало известно, что иски против Apple были поданы в Бразилии, Нидерландах, Германии и Бельгии. Эксперты уверены, что Ericsson будет подавать иски еще в Великобритании и других европейских странах.

В исках указано, что Apple после окончания патентных разрешений не продлила их и стала требовать от Ericsson снижения платы за использование запатентованных технологий 5G.

Ericsson такие действия не устроили, и она решила обратиться в суд.

Apple тоже решила подать против Ericsson в суд, заявив, что беспроводная базовая станция Ericsson нарушает ее права в области беспроводной зарядки и антенн.

Стоит отметить, что подобные судебные разбирательства длятся очень долго, и могут затянуться на несколько лет.

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