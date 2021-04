Epic Games Store подарит бесплатно сразу три игры до 15 апреля 2021 года

Игра 3 out of 10: Season Two только вышла на ПК, а ее уже бесплатно раздают в магазине Epic Games Store.

Каждый зарегистрированный в Epic Games Store может зайти до 15 апреля и добавить новинку в свою коллекцию.

На следующей неделе компания зарегистрированным пользователям раздаст сразу три игры, а это сборник Deponia: The Complete Journey, в состав которого входит сразу три части проекта — Ken Follett’s The Pillars of the Earth и The First Tree.