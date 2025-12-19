Главная » Новости

Энтузиасты провели эксперимент с VR-системой для крыс в Doom

Венгерские инженеры Виктор Тот и Шандор Макра представили открытую систему виртуальной реальности, предназначенную для взаимодействия грызунов с компьютерной игрой Doom. Проект опубликован в открытом доступе и включает чертежи, инструкции по сборке и программный код, что позволяет использовать разработку как энтузиастам, так и научным коллективам.

Созданная установка состоит из вращающегося шара, выполняющего роль беговой дорожки, на котором фиксируется животное, панорамного экрана, охватывающего почти всё поле зрения крысы, а также специального рычага для выполнения игровых действий. Датчики фиксируют движение шара и преобразуют его в команды управления персонажем в игре. За успешные действия, в том числе за попадание по противникам, система автоматически выдаёт животному вознаграждение в виде капли сладкой воды.

Разработчики отметили, что проект носит не только демонстрационный, но и научно-образовательный характер. По их словам, платформа показывает, как с использованием доступных компонентов можно создавать сложные поведенческие эксперименты. В ходе испытаний три крысы смогли освоить базовые принципы взаимодействия с виртуальной средой, что подтвердило работоспособность системы.

Авторы проекта указали, что подобные VR-решения уже применяются в нейробиологии для изучения поведения животных в контролируемых условиях. При этом существующие лабораторные комплексы, как правило, отличаются высокой стоимостью и сложностью. Открытая разработка венгерских инженеров направлена на расширение доступа к таким технологиям для широкой аудитории исследователей и любителей науки.

