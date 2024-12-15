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Энтузиасты из КНР превратили игровую консоль PlayStation 5 в ноутбук за $2 750

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Китайские энтузиасты разработали портативную версию PlayStation 5, названную BBook AI, которая выглядит как громоздкий ноутбук. Устройство имеет большой 17,3-дюймовый экран, но не оснащено аккумулятором, что делает его зависимым от сети.

Энтузиасты из КНР превратили игровую консоль PlayStation 5 в ноутбук за $2 750

Корпус BBook AI выполнен с помощью 3D-печати и включает внутренние компоненты PS5. Экран поддерживает разрешение 4K и 100% охват DCI-P3, однако его частота обновления составляет всего 60 Гц. Устройство также имеет порт HDMI 2.1 для подключения внешнего монитора, но это не меняет его зависимость от питания.

Энтузиасты из КНР превратили игровую консоль PlayStation 5 в ноутбук за $2 750

BBook AI весит более 4 кг и работает довольно шумно — до 71,3 дБ, что сопоставимо со звуком спортивного автомобиля. Внутри находится полноценная PS5 с восьмиядерным процессором и графикой RDNA 2, а также 16 ГБ встроенной памяти и 825 ГБ хранилища.

Энтузиасты из КНР превратили игровую консоль PlayStation 5 в ноутбук за $2 750

С ценой в 2750 долларов, BBook AI стоит в 5,5 раз больше стандартной PS5. Несмотря на свою концептуальную привлекательность, устройство не очень практично и лучше рассмотреть вариант с покупкой портативного монитора и самой PS5. Тем не менее BBook AI остается интересным проектом для энтузиастов.

Энтузиасты из КНР превратили игровую консоль PlayStation 5 в ноутбук за $2 750 Энтузиасты из КНР превратили игровую консоль PlayStation 5 в ноутбук за $2 750

 

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