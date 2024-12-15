Энтузиасты из КНР превратили игровую консоль PlayStation 5 в ноутбук за $2 750

Китайские энтузиасты разработали портативную версию PlayStation 5, названную BBook AI, которая выглядит как громоздкий ноутбук. Устройство имеет большой 17,3-дюймовый экран, но не оснащено аккумулятором, что делает его зависимым от сети.

Корпус BBook AI выполнен с помощью 3D-печати и включает внутренние компоненты PS5. Экран поддерживает разрешение 4K и 100% охват DCI-P3, однако его частота обновления составляет всего 60 Гц. Устройство также имеет порт HDMI 2.1 для подключения внешнего монитора, но это не меняет его зависимость от питания.

BBook AI весит более 4 кг и работает довольно шумно — до 71,3 дБ, что сопоставимо со звуком спортивного автомобиля. Внутри находится полноценная PS5 с восьмиядерным процессором и графикой RDNA 2, а также 16 ГБ встроенной памяти и 825 ГБ хранилища.

С ценой в 2750 долларов, BBook AI стоит в 5,5 раз больше стандартной PS5. Несмотря на свою концептуальную привлекательность, устройство не очень практично и лучше рассмотреть вариант с покупкой портативного монитора и самой PS5. Тем не менее BBook AI остается интересным проектом для энтузиастов.