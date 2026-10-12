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Энтузиаст создал виртуальную Steam Deck внутри VR-гарнитуры Steam Frame

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Энтузиаст создал виртуальную Steam Deck внутри VR-гарнитуры Steam Frame

Пользователь Reddit продемонстрировал необычный способ запуска игр с использованием гарнитуры виртуальной реальности Steam Frame. Он разместил трёхмерную модель портативной консоли Steam Deck непосредственно в виртуальном рабочем пространстве устройства.

Разработка позволяет видеть перед собой виртуальную копию приставки и играть на её экране без физической Steam Deck. При этом сами игры запускаются на компьютере, а изображение передаётся в VR-гарнитуру посредством стриминга.

Результатом эксперимента автор поделился с участниками сообщества r/SteamDeck.

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