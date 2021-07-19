Ola только что поделилась данными о бронировании своего нового электросамоката. Фирма, занимающаяся каршерингом, заявила, что всего за первые 24 часа она произвела более 100 000 бронирований.

Компания утверждает, что эти цифры делают электросамокат самым забронированным скутером в мире. Бхавиш Аггарвал, председатель и главный исполнительный директор группы Ola, заявил: «Я взволнован огромным откликом клиентов по всей Индии на наш первый электромобиль. Беспрецедентный спрос — явный индикатор смещения потребительских предпочтений в пользу электромобилей. Это огромный шаг вперед в нашей миссии по переходу мира к устойчивой мобильности. Я благодарю всех потребителей, которые забронировали скутер Ola и присоединились к революции электромобилей. Это только начало!»

Для желающих вы также можете зарезервировать скутер Ola за 499 индийских рупий (примерно 6,7 доллара США) на официальном сайте компании OlaElectric. Если говорить о транспортном средстве, то электрический скутер Ola был произведен в Индии и оснащен светодиодным налобным фонарем с двумя стручками и светодиодной лентой, проходящей вокруг него. Компания также добавила, что этот скутер также будет предлагать самый большой сегмент багажного отделения в этом сегменте.

На данный момент платформа для вызова аттракционов еще не раскрыла каких-либо подробностей о самокате. Другими словами, у нас нет информации об аккумуляторе или его системе зарядки. Это также означает, что мы понятия не имеем о запасе хода самоката, но, как сообщается, он может составлять около 150 километров при полной зарядке.

Источник — Astera.