Электрический кроссовер от Xiaomi вывели на дорожные тесты

Хiaomi планирует начать производство кроссовера не раньше конца 2025 года, и пока основные усилия направлены на продажи первого электрокара бренда, которые стартовали два месяца назад.

Несмотря на это марка не забывает и о других проектах — создание кроссовера, который уже заметили во время дорожных испытаний. В сети уже опубликованы первые фото

На фотографиях видно, что новый автомобиль, который называется MX11, будет электрическим кроссовером. Внешний вид машины скрыт под специальным камуфляжем, но можно заметить общую форму кузова и некоторые детали.

Кроссовер имеет длинный капот и скругленную форму крыши. Над лобовым стеклом видны небольшие выступы с LiDAR и другими датчиками, такие же как у седана Xiaomi SU7. Это указывает на возможное наличие автопилота или других функций помощи водителю.

По информации из Bloomberg, Xiaomi планирует начать производство кроссовера не раньше конца 2025 года, когда будет завершена строительство второго производственного завода компании в Пекине.

Также есть информация, что третьей моделью бренда станет более доступный автомобиль, стоимостью около 150 000 юаней (~21 000 долларов).