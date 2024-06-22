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Электрический кроссовер от Xiaomi вывели на дорожные тесты

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Хiaomi планирует начать производство кроссовера не раньше конца 2025 года, и пока основные усилия направлены на продажи первого электрокара бренда, которые стартовали два месяца назад.

Электрический кроссовер от Xiaomi вывели на дорожные тесты

Несмотря на это марка не забывает и о других проектах — создание кроссовера, который уже заметили во время дорожных испытаний. В сети уже опубликованы первые фото

На фотографиях видно, что новый автомобиль, который называется MX11, будет электрическим кроссовером. Внешний вид машины скрыт под специальным камуфляжем, но можно заметить общую форму кузова и некоторые детали.

Электрический кроссовер от Xiaomi вывели на дорожные тесты

Кроссовер имеет длинный капот и скругленную форму крыши. Над лобовым стеклом видны небольшие выступы с LiDAR и другими датчиками, такие же как у седана Xiaomi SU7. Это указывает на возможное наличие автопилота или других функций помощи водителю.

Электрический кроссовер от Xiaomi вывели на дорожные тесты

По информации из Bloomberg, Xiaomi планирует начать производство кроссовера не раньше конца 2025 года, когда будет завершена строительство второго производственного завода компании в Пекине.

Также есть информация, что третьей моделью бренда станет более доступный автомобиль, стоимостью около 150 000 юаней (~21 000 долларов).

Электрический кроссовер от Xiaomi вывели на дорожные тесты

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