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Electronic Arts не будет вставлять рекламные ролики в игры для консолей

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Известная в игровом мире компания Electronic Arts не намерена вставлять рекламу в свои игры. Об этом заявил представитель компании в интервью зарубежному изданию PC Gamer.
Накануне появилась информация, что Electronic Arts и ряд других компаний заключили соглашение с Simulmedia, которая предлагает в играх показывать рекламные ролики.

За просмотр рекламы игроки должны получать бонусы. Для интеграции рекламы в игры Simulmedia разработали специальную платформу playerWON.

В Electronic Arts заявили, что никаких контрактов с Simulmedia компания не подписывала и пока даже не рассматривает интеграцию рекламы в свои проекты.

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