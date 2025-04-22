Экстремальную тонкость iPhone 17 Air сняли на видео

Apple готовит к выпуску сверхтонкий iPhone 17 Air, который дебютирует вместе с моделями iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Льюис Хилсентегер из Unbox Therapy показал новые макеты устройства, демонстрируя его тонкость. Ожидается, что толщина iPhone 17 Air составит около 5,5 мм, что сделает его самым тонким iPhone на сегодняшний день.

В отличие от более толстых моделей iPhone 17 Pro (толщина около 8,7 мм), iPhone 17 Air будет значительно тоньше, что вызывает вопросы о его прочности. Хилсентегер отметил, что Apple, вероятно, использует титан и алюминий для корпуса, чтобы предотвратить деформацию устройства, напомнив о «bendgate» с iPhone 6 Plus.

Кроме того, Apple решила сохранить размер дисплея iPhone 17 Air на уровне 6,6 дюйма, чтобы избежать излишней гибкости устройства, несмотря на первоначальные планы использовать экран размером 6,9 дюйма. Ожидается, что время автономной работы останется на уровне текущих моделей iPhone, несмотря на тонкую конструкцию, благодаря использованию более эффективного модуля C1 и оптимизации программного обеспечения.