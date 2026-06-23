Эксперты XDA назвали сервисы Windows 11, замедляющие работу ПК

Эксперты издания XDA перечислили встроенные функции Windows 11, которые могут негативно влиять на производительность компьютера. Соответствующий материал опубликован на официальном сайте медиа.

Журналист Брайан Берджесс отметил, что в операционной системе Microsoft по умолчанию активирован ряд служб, которые потребляют системные ресурсы и способны снижать скорость работы устройства. По его мнению, некоторые из них не являются обязательными для большинства пользователей и могут быть отключены.

В числе таких сервисов автор назвал функцию телеметрии, которая собирает данные об использовании системы, а также службу отчетов об ошибках Windows. Берджесс подчеркнул, что уменьшение количества работающих в фоновом режиме процессов может положительно сказаться на производительности компьютера.

Кроме того, журналист рекомендовал обратить внимание на утилиту-помощник по совместимости программ, которую он считает мало востребованной. В перечень служб, которые также были названы необязательными, вошли поиск Windows, биометрическая служба и служба диагностической политики.

Отдельно эксперт посоветовал отключать фоновые процессы сторонних приложений, если они не используются постоянно. По его словам, это позволит освободить часть системных ресурсов.

Ранее в июне представители издания How-To Geek рекомендовали пользователям заменить некоторые стандартные программы Windows. В частности, речь шла о браузере Edge и почтовом клиенте Outlook, которые поставляются вместе с операционной системой.