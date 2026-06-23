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Эксперты XDA назвали сервисы Windows 11, замедляющие работу ПК

Автор На чтение 2 мин Опубликовано

Эксперты издания XDA перечислили встроенные функции Windows 11, которые могут негативно влиять на производительность компьютера. Соответствующий материал опубликован на официальном сайте медиа.

Журналист Брайан Берджесс отметил, что в операционной системе Microsoft по умолчанию активирован ряд служб, которые потребляют системные ресурсы и способны снижать скорость работы устройства. По его мнению, некоторые из них не являются обязательными для большинства пользователей и могут быть отключены.

В числе таких сервисов автор назвал функцию телеметрии, которая собирает данные об использовании системы, а также службу отчетов об ошибках Windows. Берджесс подчеркнул, что уменьшение количества работающих в фоновом режиме процессов может положительно сказаться на производительности компьютера.

Кроме того, журналист рекомендовал обратить внимание на утилиту-помощник по совместимости программ, которую он считает мало востребованной. В перечень служб, которые также были названы необязательными, вошли поиск Windows, биометрическая служба и служба диагностической политики.

Отдельно эксперт посоветовал отключать фоновые процессы сторонних приложений, если они не используются постоянно. По его словам, это позволит освободить часть системных ресурсов.

Ранее в июне представители издания How-To Geek рекомендовали пользователям заменить некоторые стандартные программы Windows. В частности, речь шла о браузере Edge и почтовом клиенте Outlook, которые поставляются вместе с операционной системой.

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