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Эксперты: подэкранный Face ID появится в iPhone 18 Pro

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Модели iPhone 18 Pro, запланированные к выходу в 2026 году, могут получить подэкранную систему распознавания лица Face ID. Об этом сообщил вице-президент аналитической компании Counterpoint Research Росс Янг, ссылаясь на заявление генерального директора OTI Lumionics Майкла Хеландера на бизнес-конференции SID.

iPhone 18 Pro

По словам Янга, Хеландер подтвердил, что его компания ожидает появления телефонов с подэкранным Face ID на рынке именно в 2026 году, причем материалы OTI Lumionics будут использоваться в этих устройствах. Это может означать, что Apple готовит интеграцию новой технологии в линейку iPhone 18 Pro.

Ранее аналогичную информацию публиковал Уэйн Ма из издания The Information. Он утверждал, что в новых моделях останется только небольшое отверстие в левом верхнем углу экрана под фронтальную камеру. Согласно его данным, привычный вырез в форме таблетки исчезнет, однако пока неясно, будет ли Apple отказываться от интерфейса Dynamic Island, представленного в более ранних поколениях.

Официальный анонс моделей iPhone 18 Pro ожидается в сентябре 2026 года. Несмотря на то что до выхода iPhone 17 Pro остаётся около четырёх месяцев, внимание аналитиков и специалистов индустрии уже сосредоточено на следующем поколении устройств.

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