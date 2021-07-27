Согласно опросу прогнозов цен, проведенному Finder, у Ethereum будет очень бычий год.

По словам опрошенных экспертов в криптовалютной индустрии, средняя цена, которую достигнет в этом году второй по рыночной капитализации криптоактив, составляет около 4,5 тысячи долларов. Группа также настроена оптимистично в отношении эфириума в долгосрочной перспективе, ожидая, что цена на 2025 год составит около 18 тысяч долларов.

Finder, приложение для инвестирования, опубликовало результаты своего опроса по прогнозированию цен на Ethereum, которые показывают оптимистичные настроения в отношении настоящего и будущего Ethereum. 27 из 42 экспертов, высказавших свое мнение в опросе Finder, ожидают, что к 31 декабря 2021 года цена Ethereum будет составлять 4 596 долларов. Эксперты приводят разные причины этого мнения, но большинство из них связано с оптимистичным прогнозом на рынке криптовалют и различными изменениями. Сеть пообещала подать заявку на решение проблем с масштабированием в ближайшем будущем.

Генеральный директор и основатель Allnodes Константин Бойко-Романовский, с которым консультировались в ходе опроса, дал прогнозную цену в 5 тысяч долларов на конец этого года. Причина этого прогноза выше среднего, по его словам, заключается в непрерывном развитии Ethereum. Он постановил:

Обновление до дефляционного типа активов, сети уровня 2, институциональное внедрение, массовое использование, DeFi и постоянное развитие и рост децентрализованных приложений — все это факторы, способствующие будущему удорожанию Ethereum.

В прошлом году Ethereum значительно вырос благодаря появлению дополнительных сетей масштабирования, таких как Arbitrum и Optimism.

Большинство экспертов также оптимистично относятся к долгосрочным показателям эфириума. Средний прогноз панельных сигналов Ethereum достигнет 17 810 долларов в 2025 году. Но есть люди, которые гораздо более оптимистичны в отношении будущего криптоактивов. Соучредитель Trade the Chain Райан Горман считает, что к декабрю 2030 года цена Ethereum вырастет до 100 000 долларов. Он подчеркивает, что:

Проекты DeFi и другие приложения, которые мы еще даже не рассматривали, будут и дальше строиться на блокчейне Ethereum и будут быстро расти. Это, в свою очередь, приведет к тому, что ETH в конечном итоге обгонит биткоин как самый ценный криптоактив в мире.

Кроме того, 71% опрошенных экспертов заявляют, что переход на Proof-of-Stake Ethereum, который планирует сделать в будущем, даст ему преимущество перед другими криптовалютами, основанными на доказательстве работы, такими как биткоин.