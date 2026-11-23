Использование искусственного интеллекта позволяет злоумышленникам значительно сокращать продолжительность кибератак. Специалисты компании «Газинформсервис» рассказали о двух инцидентах, в которых полный цикл действий занял всего два и два с половиной часа вместо нескольких недель.

Об этом сообщил технический директор компании Николай Нашивочников на пресс-конференции, посвящённой применению ИИ в информационной безопасности. По словам экспертов, нейросети автоматизируют разведку, анализ уязвимостей и отдельные этапы атак.

Одновременно искусственный интеллект помогает защитникам информационных систем. Его используют для анализа событий, классификации инцидентов, обнаружения угроз и автоматизации рутинных операций в центрах мониторинга безопасности.

Однако полностью передавать ИИ управление защитой специалисты пока не рекомендуют. Среди ограничений названы ошибки моделей и непредсказуемость их решений. Особенно важно сохранять человеческий контроль при реагировании на критические инциденты.