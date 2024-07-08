Эксперты Роскачества поведали о рисках использования беспроводной зарядки

Эксперты из Центра цифровой экспертизы Роскачества провели исследование беспроводных зарядных устройств, которые доступны на российском рынке, чтобы узнать об их безопасности и эффективности.

Они обнаружили, что такие устройства становятся все более популярными, так как они позволяют заряжать смартфоны без использования проводов, что делает процесс более удобным.

На рынке представлены различные типы беспроводных зарядок, включая настольные, встраиваемые, повербанки и автомобильные зарядки.

Однако эксперты отметили, что у беспроводных зарядок есть некоторые недостатки. Основная проблема заключается в их низкой эффективности по сравнению с проводными зарядками.

Кроме того, использование некачественных зарядных устройств или сильный нагрев смартфона может повредить аккумулятор, поскольку литий-ионные аккумуляторы, используемые в смартфонах, чувствительны к экстремальным температурам.

Также следует отметить, что беспроводная зарядка занимает больше времени, чем проводная, чтобы полностью зарядить устройство.

Правильное расположение зарядной панели и смартфона является важным фактором для эффективности зарядки. Беспроводная зарядка также ограничивает использование смартфона во время зарядки из-за необходимости поддерживать небольшое расстояние между ними.

Чтобы максимально продлить срок службы аккумулятора, рекомендуется не подключать холодный или перегретый смартфон к беспроводной зарядке.

Также важно не класть ничего на смартфон или зарядное устройство во время зарядки. Эффективность зарядки еще зависит от площади взаимодействия между зарядным устройством и смартфоном.

Источник: Российская газета.