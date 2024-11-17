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Эксперты рассказали о рисках постоянного использования геолокации на гаджетах

Автор На чтение 1 мин Просмотров 134 Опубликовано

Постоянное включение геолокации на смартфонах может привести к утечке личных данных. Многие приложения, работающие в фоновом режиме, могут собирать информацию о местоположении пользователя, что дает разработчикам программ доступ к этим данным, а также к микрофону и динамикам устройства, предупреждают специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества.

Собранные данные могут попасть в руки мошенников, которые используют их для создания ложной рекламы, ориентированной на привычные пользователю места. Перейдя по такой ссылке, можно потерять деньги. Помимо этого, постоянная работа геолокации значительно снижает заряд батареи смартфона.

Эксперты советуют отключать эту функцию, а также активировать геолокацию только по запросу. Также рекомендуется воздерживаться от указания местоположения в социальных сетях и не сообщать о нем незнакомым людям.

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