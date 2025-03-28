Эксперты раскрыли, какой режим в телефоне ведет к «сжиранию» зарядки

Если телефон разряжается слишком быстро, даже при минимальном использовании, причиной могут быть фоны режимы, работающие без ведома владельца. Одной из таких причин является автоматическая яркость, которая может потреблять до 15% заряда в день.

Для экономии батареи рекомендуется отключить эту функцию и установить яркость на уровне 40–50%. Вечером полезно включать «Темный режим» и «Защиту глаз», чтобы снизить нагрузку на экран.

Фоновые процессы также значительно расходуют заряд, особенно приложения соцсетей, которые постоянно обновляют данные и отслеживают местоположение. На Android можно ограничить фоновую активность в «Настройках», а на iPhone — отключить фоновые данные в разделе «Сотовая связь».

Мессенджеры, особенно с большими группами, продолжают потреблять энергию. Рекомендуется отключить уведомления для таких чатов или покинуть их. GPS и геолокация также влияют на заряд, поэтому стоит ограничить доступ к геоданным для ненужных приложений.

Также важно помнить о Bluetooth и NFC, которые работают в фоновом режиме. Если они не нужны, их лучше отключить. Использование 5G в зоне слабого сигнала может сильно сокращать время работы батареи, поэтому рекомендуется переключиться на 4G для экономии заряда.

Следуя этим простым рекомендациям, можно значительно продлить время работы телефона.