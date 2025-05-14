Эксперты рассказали, как защитить данные при краже смартфона

Специалисты в области права, кибербезопасности и финансов рассказали, какие шаги следует предпринять, если смартфон был украден или потерян. Современные мобильные устройства содержат конфиденциальную информацию — от банковских приложений до доступа к государственным сервисам, — и быстрая реакция может помочь избежать серьёзных последствий.

Первое, что рекомендуют эксперты, — немедленно заблокировать SIM-карту. Это можно сделать, обратившись в салон связи или позвонив оператору с другого устройства. Если есть доступ к личному кабинету оператора, блокировку можно выполнить через интернет. Также желательно сообщить оператору IMEI-номер устройства для его блокировки.

Следующий шаг — удалённая блокировка самого смартфона. В случае Android-смартфона это делается через аккаунт Google, где нужно выйти из всех сеансов, сменить пароль и, при необходимости, очистить данные. Владельцы iPhone могут воспользоваться функцией «Найти iPhone» через iCloud и активировать «Режим потери».

Затем эксперты рекомендуют ограничить доступ к порталу «Госуслуги». Сделать это можно через МФЦ или службу поддержки. Необходимо проверить, не изменён ли номер телефона в профиле и установить самозапрет на оформление кредитов через специальный сервис, доступный на портале с 1 марта.

Обращение в банк — ещё один важный шаг. Клиенту необходимо сообщить о краже, заблокировать карты и доступ к интернет-банкингу, а также пройти процедуру смены финансового номера.

Также следует зафиксировать факт кражи в полиции. Важно предоставить максимум информации: геолокацию, описание устройства и другие данные. Эксперты рекомендуют сохранять коробку от смартфона и избегать перехода по неизвестным ссылкам на новом устройстве.

Если преступники успели вывести средства с банковского счёта, пострадавший может рассчитывать на возврат. Согласно изменениям в законе «О национальной платёжной системе», банки обязаны проверять подозрительные транзакции и при определённых условиях возвращать средства клиенту в течение 30 дней после подачи заявления.

Дополнительную защиту может обеспечить предварительная установка пароля на SIM-карту, хранение паролей отдельно от смартфона, а также страхование банковского счёта и привязанных карт.