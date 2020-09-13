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Эксперты прогнозируют скорое падение цен на iPhone 11 и iPhone SE2

13.09.2020 15:42

Зарубежные эксперты посоветовали не торопиться с покупкой смартфонов iPhone 11 и iPhone SE2, так как уже через несколько недель их стоимость окажется существенно ниже.
Объясняют это презентацией новых флагманских моделей, которая состоится уже через пару дней.

Стоимость iPhone SE2 снизится благодаря тому, что на рынке наблюдается спад продаж новых смартфонов, в том числе и на фоне ожидания нового поколения.

Чтобы удержать объёмы производства и продаж, компания снизит стоимость недорого аппарата.

Что касается iPhone 11, то он подешевеет ожидаемо, как это происходит с моделями смартфонов, которым меняют поколение.

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