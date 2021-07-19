Группа экспертов по криптовалюте предсказала, что цена биткоина вырастет до 318 417 долларов к декабрю 2025 года.

Самый оптимистичный эксперт считает, что к концу года цена криптовалюты достигнет 160 000 долларов. Между тем, 54% из них считают, что гипербиткоинизация произойдет к 2050 году.

Finder, крупный сайт сравнения продуктов, провел исследование, чтобы узнать о перспективах биткоина в будущем по мере роста его популярности.

«Поскольку осведомленность о криптовалютах продолжает распространяться, все внимание приковано к цене биткоинов. Поэтому мы спросили нашу группу из 42 экспертов по криптовалюте, что ждет криптомонету», — сообщила компания на прошлой неделе.

В состав участников дискуссии входят менеджеры криптоактивов, руководители криптобирж и других поставщиков услуг, криптоаналитики, профессора и преподаватели университетов. Среди различных обсуждаемых тем было то, какой будет цена биткоина в конце года и через несколько лет. Finder подробно:

Хотя в среднесрочной перспективе может произойти некоторое снижение курса, группа экспертов прогнозирует, что к декабрю 2025 года цена BTC вырастет до 318 417 долларов.

Компания добавила: «Это на 61% выше прогноза группы экспертов на конец 2025 года в декабре 2020 года, но на 12% ниже, чем в апреле».

Кроме того, «члены комиссии прогнозируют, что к декабрю 2030 года цена биткоина вырастет до колоссальных 4 287 591 долларов США за BTC. Однако среднее значение искажено выбросами — когда мы смотрим на прогноз средней цены, прогноз цены на 2030 год снижается до 470 000 долларов», — пишет Finder.

Что касается цены на биткойн на конец года, большинство участников дискуссии (61%) заявили, что биткоин в настоящее время недооценен, и в среднем группа ожидала, что цена криптовалюты в конце 2021 года достигнет 66 284 долларов за монету.