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Эксперты предупредили об опасности отказа от обновлений Windows

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Отказ от установки обновлений Windows может повысить риск заражения компьютера вредоносным программным обеспечением и сделать систему более уязвимой для кибератак. Об этом сообщает издание BGR.

По данным авторов материала, многие пользователи откладывают установку обновлений из-за опасений, связанных с возможными ошибками после выхода новых версий операционной системы. Однако специалисты отмечают, что именно обновления содержат исправления известных уязвимостей безопасности.

«Пропуск обновлений Windows редко приводит к серьезным сбоям системы, но оставляет известные уязвимости безопасности открытыми для злоумышленников», — говорится в публикации.

Кроме потенциальных угроз информационной безопасности, отказ от обновлений, по мнению экспертов, может со временем негативно сказаться на производительности компьютера. Это связывают с накоплением ошибок, которые устраняются в новых версиях программного обеспечения.

В качестве примера журналисты привели масштабную кибератаку WannaCry, произошедшую в 2017 году. По их данным, наибольший ущерб был нанесен компьютерам, на которых отсутствовали актуальные обновления операционной системы. Тогда атака затронула более 300 тысяч устройств в 150 странах.

Авторы материала рекомендуют своевременно устанавливать обновления Windows, перезагружать компьютер после их установки и по возможности не использовать неподдерживаемые версии операционной системы при работе в интернете.

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